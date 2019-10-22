Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

ABD ile 17 Ekim'de varılan mutabakat kapsamında PKK/YPG'li teröristlerin belirlenen Güvenli Bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik sürenin devam ettiğini hatırlatan Aktop, "Mutabakat çerçevesinde PKK/YPG'li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır." diye konuştu.

Aktop, TSK unsurlarının bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak termal kameralarla, İHA'larla gece-gündüz keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirerek, şunları söyledi:

"TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD'li muhataplarımızla paylaşılmaktadır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar 160 yerleşim yeri, 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınmış olup, 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında mayın ve EYP temizliğinin devam ettiğini aktaran Aktop, "Bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini de paylaştı.

Şehit çocuğu Yusuf'un Mehmetçiğe mektubu

Basın toplantısında, halkın Mehmetçiğe yoğun desteğini anlatan bir video da paylaşıldı. Videoda Mehmetçiğe gönderilen çok sayıda mektubun arasında 3. sınıf öğrencisi Yusuf Cevher Erin'in de mektubu da yer aldı.

Şehit çocuğu olduğunu belirten Yusuf, mektubunda "Sizi çok seviyorum, annemle size dua ediyoruz. Polis olan babam şehit oldu. Siz şehit olmayın, babamın intikamını alın." ifadelerini kullandı. Mektubu alan askerin "Tüm şehitlerimizin intikamını almak üzere and içtik." sözleri de videoda yer aldı.

Öte yandan, askeri kaynaklar halkın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için askerlik şubelerine yoğun başvurularda bulunduğunu kaydetti.

"Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hale getirilecek"

Askeri kaynaklar, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Harekatı durdurma yönünde varılan mutabakatta yer alan sürenin uzatılmasına yönelik bir bilginin olup olmadığı sorulan askeri kaynaklar, süreyle ilgili bir değişikliğin şu an için söz konusu olmadığını ifade ederek, "Saat 22.00'den sonra alandaki mayınların, EYP'lerin temizlenmesi, tünellerin tespit edilmesine yönelik alan kontrolüne devam edeceğiz. Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hale getirilecek." dedi.

Askeri kaynaklar, teröristlerin ağır silahlarının toplanmasına yönelik ABD ile koordinasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine, çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

"ABD askerlerin nerelerde kalacağına yönelik ABD tarafından bilgilendirme var mıdır?" sorusuna ise askeri kaynaklar, "Şu an için herhangi bir bilgilendirme yok." karşılığını verdi.

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