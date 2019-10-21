İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da konuştu.

Bakan Akar, "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor" dedi.



Barış Pınarı Harekatı'nın hedefine ilişkin konuşan Akar, "Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir." ifadesini kullandı.

Akar, "PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez." şeklinde konuştu.