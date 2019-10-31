Milli Savunma Bakanı Akar: Rejim ordusundan 18 kişinin Rusya'ya teslimi için görüşmeler sürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Rasulayn'ın güneydoğusunda yakalanan 18 kişinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu Ruslarla görüşülüyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Rejim ordusundan 18 kişinin Rusya'ya teslimi için görüşmeler sürüyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti.

Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. El yapımı patlayıcıların aranması, o bölgeye huzurun, güvenin gelmesi, insani yardımların ulaşması için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve mesleğe adanmışlık ruhuyla karada, denizde ve havada kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, "Bütün Silahlı Kuvvetler mensupları, ülkemize, milletimize yönelik ciddi risk ve tehditlere karşı tedbir almak için gece gündüz, dağ bayır demeden, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde büyük bir mücadele içindedir." ifadesini kullandı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 82 milyonu, 780 bin kilometrekare vatan toprağını, 462 bin kilometrekarelik mavi vatan ile semaların güvenliğinin sağlanması için bugüne kadar gerekeni yaptığını, bundan sonra da artan şiddet ve tempoda yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda büyük kahramanlık, fedakarlık ve başarılarla mevcut duruma gelindiğini dile getirdi.

Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olduğunu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulayan Akar, "Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz ülkemizin, vatanımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bunlara karşı yönelen her türlü tehdidi, tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Yaptığımız faaliyet de bundan ibarettir." dedi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani faaliyetlerin devam ettiğini anımsatan Akar, "Kızılay, AFAD başta olmak üzere TSK de kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde sağlık, yiyecek, içecek ve günlük hayatın normale dönmesi için elektrik, su sağlanması dahil çalışıyor. Biz kapasitemizin üzerinde çalışarak oradaki masum insanların, Suriyeli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Su meselesi halloldu, elektrik de oradaki jeneratörler vasıtasıyla sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bir tehdit değil"

Barış Pınar Harekatı'nın yanı sıra terörle mücadelenin diğer faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Irak’ın kuzeyindeki tehdit ve tehlikelere karşı da yurt içinde ve sınır ötesindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Pençe harekatları dahil terörle mücadelede yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Bakan Akar, şöyle devam etti:"Özellikle Doğu Akdeniz'deki hakkımız, hukukumuzun korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden yerine getirdiğimiz yoğun faaliyetlere devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka, ikili anlaşmalarla belirlenen kurallara son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan ne Türkiye'nin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine de müsaade etmeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, konuşmalarla, uluslararası anlaşmalara, hukuka saygılı olduğumuzu söylememiz de bir zafiyet değil. Bunun muhataplarımız tarafından iyi anlaşılmasını bekliyoruz."

F-35 ve S-400 tedariki

F-35 savaş uçağı projesine de değinen Akar, "Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, F-35'in bine yakın parçasını Türkiye'de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge füze ve hava savunma sistemi S-400'lerin tedarik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Ülkemizi ve milletimizi hem hava hem de füze saldırılarına karşı korumak için bir hava savunma sistemini almış bulunuyoruz. Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir." dedi.

Rasulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğunu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Yapılan faaliyetler sırasında 'Rejim ordusuna mensup olduklarını' söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gerekli bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık."

Mehmetçiği tebrik etti

Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarılardan dolayı Mehmetçiği tebrik eden Hulusi Akar, tüm askerleri temsilen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve kolordu komutanı ile bir tugay komutanı, bir subay, bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir sözleşmeli ere hediye verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile personeli tebrik eden Akar, şunları kaydetti:

"Peygamber ocağı olarak da bilinen ve milletimizin gönlünde taht kurmuş Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, sizler, büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek kazasız, belasız planladığımız şekilde Barış Pınarı Harekatı’nın birinci bölümünü tamamlandınız. Çalışmalar, faaliyetler devam ediyor. Her şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Bu konuda herkesin dikkatli, hassas şekilde görevine devam etmesini istiyoruz."

Harekat merkezinde dikkat çeken pano

Öte yandan Akar ve Komutanların inceleme ve denetlemeleri sırasında harekat merkezinde yer alan bir pano dikkati çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sırasında çevreye, masum insanlara, dini ve tarihi yapılara gösterdiği hassasiyeti gösteren panoda şu ifadeler yer aldı:

"Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar: Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır."

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