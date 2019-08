.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯ Akar ve komutanlar TCG Gemlik'te

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temasları sürüyor. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK’nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi. "Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temasları sürüyor.

Program kapsamında Akar ve komutanlar, bayram namazını Hala Sultan Camisi’nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve TSK’nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.

TCG Gemlik’e helikopterle indiler

Bakan Akar ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK’nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.

"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları" olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Akar, "Burada Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz." diye konuştu.

Olması gerekeni iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde dile getirdiklerini kaydeden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız.

Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."

"Art niyetliler uyuyamadı"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunu gerek operasyonları gerekse karada, denizde ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlarla herkese gösterdiğini vurgulayan Akar, şunları ifade etti:

"Denizlerimizde sizlerin de görev aldığınız Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarını yaptınız. Doğu Akdeniz’de kim var kim yok, bunu herkes gördü, anladı. Gerçekten dosta güven, düşmana korku verdiniz. Bütün Türkiye o tatbikatlarla heyecanlandı, gurur, güven, övünç duydu. Bunun dışında Türkiye’ye kem gözle bakanlar, Türkiye hakkında art niyeti olanlar da o gecelerde uyuyamadılar. Gücü gördüler."

Gösterilen başarılardan dolayı bahriyelileri tebrik eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta garantördür. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Gereğini yaptık, gerektiğinde yine yaparız." şeklinde konuştu.

44 yıl sonra aynı birlikte

Akar, adadaki birlik ziyaretleri kapsamında sınır hattında da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar’ın duraklarından biri de 44 sene önce görev yaptığı birlik oldu. Teğmen rütbesiyle görev aldığı hudut hattındaki 3. Piyade Bölük Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, hem o yılları andı hem de brifing aldı.

Akar, ziyareti sırasında söz konusu dönemde askeri, bugün de KKTC vatandaşı olan Selahattin Demir isimli vatandaşla da bir araya geldi.

Demir’in duygusal anlar yaşadığı ziyarette Akar ve eski askeri yapılan görevleri yad etti. Demir, Akar ve TSK'nın komuta kademesini Kıbrıs’ta görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.