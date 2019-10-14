Milli Savunma Bakanı Akar: Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. " dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin genel merkezindeki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Akşener'e Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verildiğini belirten Akar, "Harekat ile ilgili öncesiyle, sonrasıyla ilgili ve devamıyla ilgili bazı bilgileri kendilerine takdim ettik. Sayın Genel Başkan'ın görüşlerini dinledik, sorularını cevaplandırmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Gerekli çalışmalar yapıldıktan, ciddi ve samimi şekilde muhataplarla görüşüldükten sonra konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO içindeki ittifaka uygun bir şekilde koalisyonla, ABD ile birlikte çözüm için çalıştıklarını anlatan Akar, bunun mümkün olmadığını gördükleri için ülkenin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdiklerini ve bu kararın da 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığını vurguladı.

"Bizim için tek hedef teröristler"

Buradaki faaliyetlerin Mehmetçik'in büyük bir başarısıyla, kahramanlığıyla, fedakarlığıyla devam ettiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Tel Abyad kontrolümüz altında, Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil, bu manada mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla, özellikle Kürt kardeşlerimizin Türkiye'deki ve Suriye'nin kuzeyindeki, onların rahatı ve huzuru ve güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Özellikle Tel Abyad'da ve Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz lehinde, Silahlı Kuvvetlerimiz lehinde oradaki vatandaşların, Suriye'deki kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesinin bulunduğunu bildiren Akar, "Bu hapishanelerle ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Masum kişilere zarar gelmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz"

İnsani konularda da çok hassas olduklarına işaret eden Akar, "Herhangi bir şekilde masum bir insana, masum bir kişiye zarar gelmemesi için hem planlamada hem uygulamada hem icrada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz, bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelemizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus; ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz, esas olan budur, gayretimiz budur." diye konuştu.

"Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyinin güvenli bir bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız." diyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Dolayısıyla buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamıyla inşallah burada güvenli bölge gerçekleşecek ve sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek ve bu şekliyle harekat tamamlanacak." ifadesini kullandı.

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