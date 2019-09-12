OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli'de göreve başlayan Kaymakam Ahmet Arık'ı makamında ziyaret etti.



Durmuşoğlu, görevine yeni başlaması dolayısıyla Kaymakam Arık'a hayırlı olsun dileklerini ileterek Kadirli için yapılacak hizmet ve çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduğunu belirtti.

Kaymakam Arık da, Durmuşoğlu'na teşekkür ederek, yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Durmuşoğlu'na ziyaretinde, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belde Belediyesi Başkanı Fatih Seyitoğlu, AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç, AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Mehmet Kaplan ve AK Parti Kadirli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Narcıoğlu da eşlik etti.



