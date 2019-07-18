Migros Kurban Bayramına hazır

- Migros, bu Kurban Bayramı’nda da çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi yapılan kurbanları, Migros kalitesi ve güvencesi ile müşterilerine ulaştırıyor - Migros’ta canlı ağırlığı ortalama 3

Migros Kurban Bayramına hazır
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Migros, bu Kurban Bayramı’nda da çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi yapılan kurbanları, Migros kalitesi ve güvencesi ile müşterilerine ulaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığını yaşatan Migros, Anadolu’nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Veteriner hekimler tarafından alınan kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami koşullara uygun olarak kesiliyor. Kurban siparişleri, Migros mağazalarından, "444 10 44" numaralı müşteri hizmetleri hattından veya "www.migros.com.tr" üzerinden verilebiliyor.

Migros müşterileri dilerlerse kurbanlarını belirttikleri adrese teslim ettirebildikleri gibi dilerlerse mağazadan da teslim alabiliyorlar. Mağazadan teslimlerde ücretsiz et işleme hizmeti de sunuluyor.

Migros’ta canlı ağırlığı ortalama 30-35 kilogram, koli ağırlığı minimum 12 kilogram olan kurbanlık koç bin 245 TL, canlı ağırlığı ortalama 40-45 kilogram, koli ağırlığı minimum 16 kilogramlık kurbanlık koç bin 395 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 21 kilogram kemiksiz et olmak üzere bin 595 TL’den satışa sunuluyor.


- 3 ve 6 taksit avantajı yanında Money Bonus’a anında 100 TL indirim


Migros kurban siparişlerinde, kredi kartı veya nakit ödeme seçeneği sunuyor. Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migrosjet mağazalarından kredi kartıyla yapılan ödemelerde, Bonus, Money Bonus, Maksimum ve World kartlarına 3 veya 6 taksit seçeneği, Axes, Paraf ve Ziraat Bankkart kartlarına ise 3 taksit seçeneğinden yararlanmak mümkün oluyor. Sanal Market üzerinden verilen siparişlerde ise Money Bonus, Garanti Bonus, İş Bankası, Yapı Kredi World kartlarına 6 taksit seçeneği bulunuyor.

Migros müşterileri, Money Bonus kredi kartı ile yapılan kurban alışverişlerde anında 100 TL indirim imkanından yararlanabiliyor. Money Bonus indirimi en fazla 2 kurbanlık alışverişinde geçerli oluyor.


- Adrese teslimat


İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il merkezlerinde adrese teslimat yapılabiliyor. Migros’un internet sitesi veya müşteri hizmetleri hattı üzerinden verilen adrese teslim kurban siparişlerinde teslimat ücreti alınmıyor. Migros mağazalarından verilecek adrese teslim kurban siparişlerinde ise 15 TL teslimat ücreti fiyata ilave ediliyor.

Sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, Migros’un veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor. Kesimler, yasal mevzuata ve standartlara uygun şekilde onaylı kesimhanelerde gerçekleştiriliyor.

İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben, din görevlisi ve noter huzurunda isim okunarak kesilen kurbanlıklar genel hisse kolisi olarak hazırlanıyor. Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletiliyor.


- Müşterinin tüketim tercihine göre ücretsiz et işleme hizmeti


Kurbanda, 16 kilogram koç, 12 kilogram koç ve büyükbaş 1/7 hisse olmak üzere üç seçenek bulunuyor. Kurbanlık koçlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor. Kesilen kurbanlık koçların veteriner hekim muayenesi sonucunda, tüketimi uygun olan karaciğer, dalak ve yüreği koli içerisinde yer alıyor. Kurbanlık büyükbaşlar ise kemiksiz hale getirilerek 7 eşit hisse olacak şekilde hazırlanıyor.

Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilerek gereken sıcaklığa inmesi sağlanıyor. Bu nedenle koç kurbanlıklar bayramın 2. günü, büyükbaş kurbanlıklar da bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilere teslim ediliyor.

Müşteriler, kurban kolilerini Migros mağazalarından teslim almaları halinde, randevu aldıkları saatte tercihlerine en uygun şekilde parçalama ve hazırlama hizmetinden de yararlanabiliyorlar. Koç kurbanlıklar istenilen sayıda kemikli olarak parçalanırken, büyükbaş kurbanlıklarda etlerin istenilen bölümleri kıyma, kuşbaşı ve parça et olarak hazırlanarak müşteriye sunuluyor.

Kurbanlıklar, müşterinin tercihine göre Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) veya Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (Koruncuk) bağışlanabiliyor.

Ayrıca sakatatlar da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) bağışlanıyor. Bağış belgeleri koli içerisinde müşterilere ulaştırılıyor.


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