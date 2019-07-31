ADANA (AA) - MHP yönetiminden Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, İl Başkanı Bünyamin Avcı, AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Milletvekili Varlı, ziyarette son dönemde Adana Büyükşehir Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaların kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Konunun takipçisi olduklarını dile getiren Varlı, "İşçilerin her zaman yanındayız. Sosyal demokrat iddiasındaki bir belediyenin işçi kıyı yapması gerçekten üzücü." dedi.

Ziyarette, Türkgün Gazetesi Adana temsilcisi İbrahim İspaha da yer aldı.

