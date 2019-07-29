MERSİN (AA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, "Halk Günü" toplantısı düzenledi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gültekin, toplantıda ilçe halkının sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültekin, sadece seçim sürecinde değil yılın her günü hizmet için hazır olduklarını belirtti.

Vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretmeye gayret ettiklerini aktaran Gültekin, şöyle devam etti:

"Genellikle kapımız işsizlik sebebiyle çalınıyor. Bizler de vatandaşlarımızın işsizlik sorununa çözüm üretme gayretiyle personel ihtiyacı olan yerlerin tespitini yaparak yönlendirmeler yapıyoruz. Böylece hem işverenin hem de iş arayanın sorununa çözüm getirmiş oluyoruz. Mezitlilere hizmet etmek bizim görevimizdir. Bizler onlar için bu koltukta oturuyoruz. Mezitli'de insan ayırmadan hizmet etmek bizleri daha da güçlendiriyor ve azimle çalışmamızı sağlıyor. Kurum ve kuruluşlarla, iş insanlarıyla, esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde bir çalışma sistemimiz var. Birlikte hareket eden bir teşkilata sahibiz."

Gültekin, ilçe teşkilat birimlerinin de çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiğini kaydetti.



