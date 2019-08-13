ANKARA(AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın en yüksek hava sıcaklıklarının İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının perşembe günü İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Cuma gününden itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalış ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcak havanın neden olabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli olmaları gerekiyor.