ANKARA - Ankara, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde bu akşamdan itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar etkili olmak üzere Ankara, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Yağışların özellikle bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.