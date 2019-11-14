Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı ANKARA - Antalya ve çevresinde bu gece kuvvetlenecek sağanağın yarın öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya merkezle Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde bu gece saat