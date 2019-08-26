ANKARA

Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 515 projenin yüzde 90'ı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından hazırlanan projelerden oluştu.

Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 17 milyon 447 bin 448 avro tutarındaki proje hibe desteğinden yararlanacak.

Erasmus+ programı ile Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılması ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı amaçlanıyor.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ programı, "Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği" faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanarak hibe almaya hak kazanan projeler açıklandı.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, kabul edilen proje sayısı bakımından birinciliği elde etti.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2 bin 384 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda, 515 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. Desteklenecek 515 projenin yüzde 90'ına karşılık gelen 462'si MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından hazırlandı.

10 bin öğrenci ve 600 öğretmen yararlanacak

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB olarak son bir yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Özer, "Adım attığımız her alanda olumlu sonuçları da almaya başladık. Erasmus+ kapsamındaki projeleri de öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim hareketliliği bağlamında önemsiyoruz. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projelerin yüzde 90'nının mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tarafından hazırlanan projeler olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı 462 okulun kabul edilen projeleri kapsamında 77 ilden 10 bin öğrenci ve 600 öğretmen yararlanacaktır." bilgisini verdi.

Bu projeler için ayrılan 19 milyon 496 bin 878,5 avroluk hibenin, kurumlar tarafından kullanılacak miktarı ise 17 milyon 447 bin 448,5 avro olarak açıklandı.

İstanbul, Ankara ve Bursa ilk üçte

Kabul edilen projelerin 77 ildeki okullardan oluşması bu konuda ülke sathında önemli bir farkındalığın olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan projesi kabul edilen 462 okulun 47'si İstanbul, 29'u Ankara ve 18'i de Bursa'da yer alıyor.

Öğrenci ve öğretmenlere Avrupa'da eğitim ve staj imkanı

Erasmus+ programıyla meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar çok geniş bir yelpazede yer alan kurum ve kuruluşlara projeler aracılığıyla hibe destekleri veriliyor.

MEB'e bağlı meslek liselerinin hazırladığı projelerle öğrenciler, yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli işyeri eğitimleri alabiliyor.

Ayrıca meslek dersi öğretmenlerinin alanlarındaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri de artırılarak farklı teknolojilerle tanışmaları sağlanıyor.

Muhabir: Selma Kasap



