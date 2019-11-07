ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesiyle meslek lisesi öğrencileri, engellilere ve dezavantajlılara yönelik toplum hizmeti kapsamında yaklaşık 54 bin aileye destek oldu.

Projeye 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 81 ilde bin 889 okul katıldı ve bu okullardaki 13 bin 217 öğretmen ve 39 bin 197 öğrenci ailelere destek oldu. Proje kapsamında öğrenciler, okullarının bulunduğu mahallelerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarımlar, boya badana işleri, mobilya tamiri, küçük eşya onarımı yaptı, hasta ve yaşlılara bakım ve temizlik hizmeti verdi, kişisel bakımlarına yardımcı oldu ve hayatlarını kolaylaştırıcı destekler sağladı.

Farkındalık çalışmaları yapıldı

Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili faaliyetler düzenlemeleri, projeler hazırlamaları ve uygulamaları da sağlandı. Bu kapsamda, en çok faaliyet yapılan alanlar, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik teknolojisi, inşaat teknolojisi, giyim üretim teknolojileri, güzellik ve saç bakım, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, sağlık hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri oldu.

Ayrıca ailelere güvenli internet kullanımı, e-Devlet hizmetleri, enerji verimliliği, ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik önlemleri, kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma gibi birçok konuda da farkındalık çalışmaları ve eğitim hizmetleri sunuldu. Projeyle meslek lisesi öğrencileri, engellilere ve dezavantajlılara yönelik toplum hizmeti kapsamında yaklaşık 54 bin aileye destek oldu.

2020'de 100 bin aileye ulaşılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin kazandıkları becerileri, okullarının çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için kullandıklarını belirtti.

Öğrencilerin eğitim aldıkları alan kapsamında ailelere destek olduklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında ayrıca kişisel bakımdan çocuk bakımına ve enerji verimliliğine kadar çok sayıda konuda bilgilendirme de yapıyorlar. Çok önemsediğimiz bu proje kapsamında, hem öğrencilerimiz eğitimleri sırasında çevrelerine duyarlı olma ve dertleri ile dertlenme bilinci kazanıyorlar hem de sundukları hizmetlerle topluma faydalı bireyler olmanın mutluğunu yaşıyorlar. Ayrıca aileler, mesleki ve teknik eğitimin sunabildiği hizmetler ve önemini bizzat yaşayarak anlayabiliyorlar."

Özer, projeyi 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam ettireceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 100 bin aileye ulaşmak ve yardımcı olabilmek. Bunu da rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Bu süreci başarı ile yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve evlerini öğrencilerimize açan ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."