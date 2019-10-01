MERSİN - Mersin'de fotoğrafçılar, farkındalık oluşturmak amacıyla, dış çekim yaptıkları alanlarda çevreyi temizledi.

Fotoğrafçılar, Silifke ilçesinde bulunan ve düğün çekimlerinin büyük kısmını gerçekleştirdikleri Göksu Deltası, Dalyan ve Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yaptı.

Mersin Fotoğrafçılar Odası Başkanı Önder Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğrafçıların, dış çekimleri sırasında çevreyi kirletmemeye özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Temiz çevrenin önemine değinen Türkmen, "Atıklarımızı araçlarımıza ya da çöp kutularına atalım. Bu ülke bizim. Madem bu meslekten geçim sağlıyoruz o zaman gittiğimiz her noktayı temiz tutmalıyız. Çevre temizliğimiz devam edecek. Tüm meslektaşlarımızı çevre temizliğine katılmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Fotoğrafçı Mesut Çoban ise dış çekim alanlarının görselliğinin çok önemli olduğunu, doğanın kirletilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediklerini kaydetti.