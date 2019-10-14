Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü MERSİN - Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 7 hektarlık alan zarar gördü.Mut ilçesi Çağılpınar mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mut Orman İşletme Müdür