MERSİN (AA) - Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Antmen, metil alkol ölümleriyle ilgili odada düzenlediği basın toplantısında, kentte son 10 günde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin de hastalanmasıyla sonuçlanan bir sağlık sorunu yaşandığını anımsattı.

Durumun sadece salt bir sağlık sorunu olmadığını belirten Antmen, aynı zamanda sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik bir sorunla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Araştırmalarda toplum sağlığı için zararlı olarak kabul edilen bu ürünlerin tüketiminin kısılmasında vergilerin tek başına etkili olmadığı ve kayıt dışı ekonominin oluşumuna sebebiyet verdiği sonucuna ulaşıldığını belirten Antmen, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ürünlerin tüketiminin azaltılmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin ve verginin neden olduğu kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Toplumsal bilinçlendirme kapsamında alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik ilköğretimden başlamak kaydıyla lise çağına kadar icra edilecek kapsamlı ve yoğun eğitim faaliyetlerinin ürünlerin tüketiminin azaltılmasında oldukça etkili olabileceği düşünülmektedir."