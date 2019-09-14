MERSİN - Mersin'deki FETÖ/PDY davası kapsamında, bazı belediyeleri danışmanlık yaptığı iddiasıyla yargılanan Erkan Karaarslan'ın tahliyesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Karaarslan, avukatı Emre Kılıçarslan'ın talebi üzerine, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararının iptali için bir üst mahkemeye başvurdu.

Yapılan itiraz, değerlendirmenin ardından reddedildi.

Tahliye kararında, Karaarslan'ın cezaevinde geçirdiği sürenin dikkate alındığı öğrenildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karaarslan hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süre aranan ve bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Karaarslan, Ankara'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.