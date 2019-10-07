Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı MERSİN - Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Adana-Tarsus-Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş. idaresindeki 33 NOV 38 plakalı araç D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü