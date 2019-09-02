MERSİN - Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 16'sı düzenlenen "Yenice Barış ve Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

Yenice Mahallesi'nde düzenlenen festival Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Festival kapsamında, İnönü-Churchill Barış Parkı'na kadar "Barış Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Festivalde yazarlar Şükrü Erbaş ve Faik Bulut'un konuşmacı olduğu "Barış Paneli" gerçekleştirildi.

Çeşitli gösteriler ve konserlerle devam eden festivalde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Tarsus'un tarih, kültür ve sanat açısından önemli bir ilçe olduğunu belirterek, acıların son bulması gerektiğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise Tarsus'un il Yenice'nin ise ilçe olması için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

İlçeye lojistik desteğin olduğunu dile getiren Bozdoğan, Tarsus'un kalkınmasına katkı sağlayacak projelerinin olduğunu ifade etti.











