MERSİN - Mersin'de, yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 10 adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı aldığı 10 adrese operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonlarda, bahis oynattıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan ekipler, operasyon sırasında kumar oynandığı tespit edilen bir iş yeri hakkında da işlem yaptı.