MERSİN - Mersin'de, yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 10 adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı aldığı 10 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, bahis oynattıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekipler, operasyon sırasında kumar oynandığı tespit edilen bir iş yeri hakkında da işlem yaptı.



