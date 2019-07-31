MERSİN (AA) - Mersin'de yağmur suyu hattının geçtiği yerde bulunan 15 palmiyenin yeri değiştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Erdemli girişinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarında yağmur suyu hattının geçtiği yerde kalan 15 palmiyenin yerlerinden sökülmesi konusunda belediyeden talepte bulundu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 15 palmiyenin sökülüp Kocahasanlı Plajı’na dikilmesi konusunda çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 25-30 yaşlarında olan palmiyeler, tırlara yüklenerek Kocahasanlı Plajı’na götürüldü.

Ekipler, palmiyelerin zarar görmemesi için gerekli gübreleme, budama ve bakım çalışmalarını yaptı, tekniğine uygun bir biçimde dikimini gerçekleştirdi.

Palmiyeler adaptasyon sağlayıncaya kadar ekiplerin takibinde olacak.







