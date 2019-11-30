Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı MERSİN - Mersin’in Tarsus ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan N.K (39) ve kızı