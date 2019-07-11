MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Madak Akbaza yönetimindeki 31 ME 645 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Arpaçbahşiş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, yolun karşı şeridine geçen araç devrildi.
Araçtan yaralı halde çıkartılan sürücü Akbaza, ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akbaza'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.