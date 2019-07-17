MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019'un ilk 6 ayında 798 bin 370 aracı denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda çalışma yapıldı.

Yılın ilk 6 ayında 798 bin 370 aracı denetleyen ekipler, alkollü araç kullanan bin 928 kişinin sürücü belgesini aldı.

Çalışmada, 7 bin 42 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan 15 milyon 421 bin 556 lira, 46 bin 445 sürücüye hız ihlali nedeniyle 12 milyon 853 bin lira, 17 bin 556 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 4 milyon 125 bin lira, 10 bin 638 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan 1 milyon 148 bin 904 lira, 14 bin 79 araç sürücüsüne de kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 milyon 308 bin lira para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca, 752 ticari taksi ile 4 bin 994 özel halk otobüsü ve minibüs sürücüsü hakkında da trafik kanununa aykırı eylemlerinden dolayı cezai işlem uyguladı.

Söz konusu 6 aylık dönemde meydana gelen ölümlü trafik kazaları, bir önceki yılın aynı dönemine oranlar yüzde 43,5 azaldı.

Aynı dönemler kıyaslandığında yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 7,8 düşüş meydana geldi.



