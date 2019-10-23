MERSİN - Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DKP/BÖG'ün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda örgütsel broşür, yasaklı bazı yayınlar ve doküman ele geçirildi.

Firari bir kişinin arandığı öğrenildi.