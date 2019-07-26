MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde "Tekstilkent Projesi" hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde söz verdiği "Tekstilkent Projesi"ni hayata geçiriyor.

Projede tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabilmesi, istihdam sayısında artış sağlanması ve Mersin ihracatının da arttırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, projenin fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlçenin geniş arsalarını istihdam sahalarına çevireceklerini ifade eden Yılmaz, tekstil sektörünün yatırım maliyeti düşük, emek verilerek yapılan bir sektör olduğunu kaydetti.

Tekstilkent'in kapasite ve işlevsel açıdan büyük bir yatırım olacağını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Toroslarımız, arsa zenginliği yönünden Türkiye'deki sayılı ilçelerden bir tanesidir. Yatırıma uygun durumda olan arsalar üzerine kurulacak tekstilciler, mobilyacılar ve sanayi siteleri gibi iş üretim alanlarıyla istihdamı arttırıp, bölgeye nitelikli yatırımcı kazandıracağız. Bu kapsamda kuracağımız ilk projemiz Tekstilkent olacak. Ülke olarak en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi işsizlik. İşsizliğe çare bulacak, insanlarımızın hayatlarına dokunacağımız projeler yapmak istedik. Bu nedenle bu projemizi hemen uygulamak amacıyla alt yapı çalışmalarımıza başladık. Tekstil sektörünün Toroslar'da ve Mersinimizde gelişmesini, daha çok insanımızın çalışmasını sağlayacağız. Bölge dışından da daha çok yatırımcının bu alana çekilmesine vesile olarak, Toroslar'ı tekstil sektöründe cazibe merkezi yapacağız. Türkiye ve dünya burada üretim yapıldığını bilecek."

Yılmaz, programı kapsamından ilçe esnafını ziyaret edip, görüş alışverişinde bulundu.







