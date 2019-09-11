MERSİN - Mersin'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire İşleri Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, bir oteldeki çalıştayda yaptığı açıklamada, etkinliği Suriyelilerle sosyal uyumu artırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplumda Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, "Öğretmenlerimiz ve imamlarımız kendi bulundukları alanlarda doğru bilgileri paylaşırsa uyum noktasında çok sağlıklı olur. Bugün toplumumuzda Suriyeliler hakkında çok farklı düşünceler var. Suriyeliler üzerindeki algıyı doğru bir şekilde öğretmenlerimiz ve hocalarımızla paylaşarak uyum noktasında hızlı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kadıoğlu, bu tür çalıştayların uyum konusuna önemli katkı sunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de uyumun konuşulması önemli. Uyum noktasında yaptığımız çalışmalarda hem toplumumuzu hem de Suriyelileri bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü uyum sabır isteyen bir yolculuk. Uyum konusunda izlemiş olduğumuz strateji sabır ve akıl. 3 milyon 600 Suriyeli misafirimizle Suriye'de tansiyonun düştüğü ve güvenliğin düzeldiği zamana kadar birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşam kültüründe de toplumumuzun kendine göre örf ve adetleri var. Bunları Suriyeli kardeşlerimizin bilmesini ve topluma adapte olmasını istiyoruz. Yaşadığımız alanda bazı olumsuzluklar oluyor ve bunlar da bizi üzüyor ve etkiliyor. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Buradaki insanlar savaş bittiğinde kendi topraklarına bizim kültürümüzü, adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, vermiş olduğumuz değerlerimizi götürecek ve bizim gönüllü elçilerimiz olacaktır. Uyumu toplumun her kesimine anlatmayı, bir yol haritası çıkarmayı düşünüyoruz. "

Çalıştayda, "Yabancıların hakları, yükümlülükleri ve sosyal uyumları", "Yabancıların sosyal uyumları ve doğru bilinen yanlışlar", "Hak ve mükellefiyetlerin uygulanabilmesi için takip edilecek süreçler ve ilgili kurumlar", "MEB tarafından yabancıların okul kaydı ve yönlendirme işlemleri", "Yabancıların uyum güçlükleri, nedenleri ve saha gözlemleri" konularında sunumlar yapıldı.