MERSİN (AA) - Mersin'de Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sokak hayvanları için barınma ve tıbbi bakımın yanı sıra yeni oluşturulan "pet kuaförüyle" banyo ve tüy tarama gibi hizmetler de veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde bakılan kedi ve köpeklerin estetik görünmeleri için de hizmetler sunuluyor.

Tıraştan banyoya ve tüy taramaya kadar birçok hizmetin verildiği kuaförde, kedi ve köpeklere özel hijyenik bakımlar gerçekleştiriliyor.

Trafik kazası sonucu ön iki ayağı kırılmış halde bulunan ve tedavi edilen Alf isimli köpek ile yine Mark adlı köpeğin de faydalandırıldığı hizmet beğeni topluyor.

Barınma ve tıbbi hizmetleriyle öne çıkan bakımevinde bu yılın 6 ayında bin 256 kedi ve 2 bin 329 köpeğin tedavisi sağlandı, 328 kedi ve 510 köpeğin sahiplenilmesine de öncülük edildi.