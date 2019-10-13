MERSİN - Mersin'de, yılın ilk 6 ayında yaralanan veya bakıma ihtiyaç duyan 723 kedi ve bin 583 köpeğe yardım edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi bünyesinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor.

Kazalarda yaralanan veya bakıma ihtiyaç duyan hayvanların tedavi edildiği merkezde, yılın ilk 6 ayında 723 kedi ile bin 583 köpek misafir edildi.

Bakımevinde tedavileri ve bakımları yapılan kedilerden 333'ü, köpeklerden de 571'i sahiplendirildi.

Hayvanlarla ilgili çalışmalar kapsamında Tarsus Hayvan Parkı'ndaki çeşitlilik de artırılarak piton, kanguru, Afrika cüce keçisi, gri papağan gibi türler getirildi.



