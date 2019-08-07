MERSİN (AA) - Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından 4 mahalleye kurulacak portatif yüzme havuzlarında çocuklar sıcak havada serinleme imkanı yakalayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumundaki 7-13 yaşındaki çocuklar için yapılacak havuzlarda yüzme eğitimi verilecek. Bu havuzlarda çocuklar yüksek hava sıcaklığında serinleme imkanı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, havuzların çocuklara bayram hediyesi olduğunu belirtti.

Çocuklara yönelik sosyal aktivitelerin devam ettiğini aktaran Gültak, şöyle devam etti

"Böylece çocuklarımızın hem kavurucu yaz sıcaklarında serinlemelerini hem de tatillerini gönüllerince geçirmelerini sağlayacağız. Akdeniz'de seçimler öncesinde söz verdiğimiz birçok projeyi hayata katmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören 300 kadına yönelik olarak, kentimizin ve ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine günübirlik kültür gezileri düzenledik. Ayrıca dezavantajlı 400 çocuğumuz için hem gönüllü yaz kampı hem de hafif motorlu araçla uçuş festivali organize ettik. Şimdi de en kıymetli varlığımız olan binlerce çocuğumuz için de okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruyoruz. Söz verdik, sözümüzde durmaya devam edeceğiz."

Gültak, portatif havuzlarda yüzmek isteyen, ancak evi uzak olan çocuklar için de servis hizmeti verileceğini kaydetti.

Portatif havuzların açılışı 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

