MERSİN - Silifke Belediyesi ve Silifke Ülkü Ocakları tarafından Silifke ilçesinde şehitler anısına fidan dikildi.

Sayağzı Mesire Alanı'nda gerçekleşen etkinliğe şehit ailelerinin yanı sıra Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altunok, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay ve bazı sendika temsilcileri katıldı.

Silifke Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan 'Toprağa düşmüş fidanlar için sende bir fidan dik projesi' kapsamında yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Daha sonra etkinliğe katılanlar tarafından şehitlerin isminin verildiği 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Silifke Ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer, etkinlikte yaptığı açıklamada kutlu davalarına nakış nakış işlenmiş ahde vefaya ve toplumsal duyarlılığa katkı sağlayan bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sezer, " Vatan, bayrak ve devlet için gözlerini dahi kırpmadan kanlarını sebil eden ölümsüz kahramanlarımızın anısını yaşatacak bu fidanlar büyüdükçe şehitlerimizi hatırlatacaktır. Şehitlerimizin hatıraları bu güzel alanda canlı kalacaktır. Düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.