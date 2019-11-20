MERSİN - Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A, rehin aldığı eşi müşteki N.A. ve avukatlar katıldı.

Psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen çiftin 11 yaşındaki oğulları M.A, babasının, tartıştığı annesini silahla tehdit ettiğini söyledi.

Annesine bir şey olmasından korktuğunu anlatan M.A, "Sabah tartıştılar. Babam beni ve kardeşimi dışarıya çıkartmak istedi, kardeşim çıktı ama ben annemle kalmak için durdum. Babam ekmek bıçağını annemin boğazına dayayarak rehin aldı, arada da vurmaya devam etti. 6 saat rehin kaldık. Ben polislerle konuşuyordum kapıdan. Evin arka kapısı vardı ama kilitliydi. Tornavidayla açmaya çalıştım ama olmadı." dedi.

M.A, babasının elindeki bıçağı almaya çalışırken parmağının kesildiğini sözlerine ekledi.

Sanık Ali A. savunmasında eşinin kendisine terlik ve paspasla vurduğunu iddia ederek, "Evde karşıma geçip 'Sıkıyorsa bana vursana' diyerek tahrik etti ama ben yine de vurmadım. Suçum, polisten korkup eşimi rehin almam. Ondan da özür diliyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da kasıtlı yaralama suçunun oluşmadığını savunarak, "İfadelerde görüldüğü üzere çocuklara yönelik bir hürriyetten yoksun bırakma suçu oluşmamış. Çocuklardan biri baba tarafından çıkarılmış, diğeri de kendi rızasıyla kalmış. Müvekkilim 3 aydır cezaevinde. Aile hayatının daha fazla bozulmaması için tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı ise müvekkilinin boşanma davası açtığını, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı kocasıyla aile hayatı sürdüremeyeceğini vurguladı.

Davaya müdahillikleri kabul edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin'de 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı öne sürülen Ali A, tutuklanmıştı.