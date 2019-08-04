Mersin'de özel halk otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 12 yaralı Mersin'in Akdeniz ilçesinde özel halk otobüsü ile servis aracının çarpışması sonucu 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 33 H 0074 plakalı özel halk otobüsü, eski otogar kavşağında bakliyat firması çalışanlarını taşıyan 33 DUG 49 plaka