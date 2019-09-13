Mersin'de mercimek hırsızlığı iddiası MERSİN - Mersin'de bir bakliyat firmasından 24 ton mercimek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir bakliyat firmasına ait 24 ton mercimeğ