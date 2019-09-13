Mersin'de mercimek hırsızlığı iddiası

MERSİN - Mersin'de bir bakliyat firmasından 24 ton mercimek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir bakliyat firmasına ait 24 ton mercimeğ

Mersin'de mercimek hırsızlığı iddiası
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN - Mersin'de bir bakliyat firmasından 24 ton mercimek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir bakliyat firmasına ait 24 ton mercimeğin Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi, üzerinde mercimeği çalınan firmanın isminin yazılı olduğu çuvallardan başka çuvallara aktardığı esnada suçüstü yakaladı.

Şüpheliler S.E, K.Ç. ve R.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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