MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Hatice Kavak için basın açıklaması yapıldı.

Gülnar Kaymakamlığı önünde bir araya gelen aralarında Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ın da olduğu grup, 36 yaşındaki Kavak'a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Ünüvar, konuşmasında olayı kınadığını belirterek, "Hatice kızımız göz göre göre öldürülmüş. İnşallah böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Kavak'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Avukat Şerife Arıcı Yıldız da kadına yönelik şiddete karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Grup, basın açıklamasının ardından Kavak'ın Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ederek, hem dua etti hem de karanfil bıraktı.







