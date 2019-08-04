MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde "Kıyılardan Dağlara Kültür Yolları Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Müzesi iş birliğinde hazırlanan proje için Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı, yaptığı açıklamada, projeye Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından mali destek verildiğini belirtti.

Erdemli'de turizm çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Naycı, "Proje yaklaşık 18 ay sürecek ve 250 bin lira bütçeli. Bu projenin kırsal kesimdeki halkın kalkınmasına katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.