Mersin'de kaybolan kişinin cesedi bulundu, 2 kişi tutuklandı MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 2 yıl önce kaybolan kişinin öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Tekmen Mahallesi'nde 2017'de kaybolan 42 yaşındaki Ali Fakı ile ilgili soruşturmayı yü