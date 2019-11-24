MERSİN - Mersin'de bir grup kadın tarafından "Şiddete Sıfır Tolerans Yürüyüşü" yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüş için bir alışveriş merkezinin önünde toplanan kadınlar, "Haksızlığa sıfır tolerans", "Eşitlik olmadan adalet olmaz", "Kadınlar özgürse toplum da özgürdür" yazılı dövizler taşıdı, slogan attı.

Kadınların turuncu fular takarak farkındalık oluşturmayı amaçladığı yürüyüşe, vatandaşlar da destek verdi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan Özgecan Aslan Meydanı'na gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Sıfır Tolerans Topluluğu adına konuşan Hülya Aslan, şiddetin her türlüsüne "sıfır tolerans" dediklerini söyledi.

Kadına şiddet konusunda seslerini her daim yükselteceklerini belirten Aslan, "Toplumsal huzur için şiddetin her türlüsüne geçit vermeyeceğiz. Kadın şiddetine alışmayacağız." dedi.

Yürüyüş, fidan dikimiyle sona erdi.







