MERSİN - Mersin'de bir grup kadın "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan kadınlar, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Ölmek değil yaşamak istiyoruz" sloganlarını attı.

Grup adına açıklama yapan Fatma Menteş, kadın haklarına sahip çıkmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kadınların öldürülmesine göz yummayacaklarını dile getiren Menteş, her yerde yılmadan mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.



Özge Çabuk ise kadınların her alanda eşitliklerinin sağlanmasının şart olduğunu belirterek, kadına şiddet konusunda seslerini her daim yükselteceklerini ifade etti.









