MERSİN - Erdemli ilçesinde "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü’" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Çiğdem Göllü toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, Erdemli'de güzel çalışmaların yapılabileceğini kaydetti.