MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir çiftliğin deposuna düzenlenen operasyonda, kaçak 406 kilogram et ve 30 kilogram sakatat ele geçirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sürdürdü.
İhbar üzerine, Bolatlı Mahallesi'ndeki N.B'ye ait çiftliğe polis ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, depoda 406 kilogram et ile 30 kilogram sakatat bulundu.
Sağlıksız ortamda muhafaza edilen etler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi.
İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.