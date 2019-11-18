Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı mahallelerden kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçeye bağlı Çiftlik, Kaburgediği ve Çukurbağ mahallelerinde kablo hırsızlığ