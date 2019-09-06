MERSİN - Mersin sahilinde, imara aykırı olduğu gerekçesiyle bir kafenin yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı'nda bulunan ve yıkım kararı çıkarılan bir kafenin yıkılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

- "Sahildeki son kafeydi"

İşletme sahibi Alaaddin Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkım gerekçesinin doğru olduğunu ancak kendilerinin imar barışından yararlandıklarını öne sürdü.

Tüm usulleri yerine getirdiklerini dile getiren Ceylan, "Yalan beyanlarla aldığımız belgeler iptal edildi. Mahkememiz devam ediyor. O yüzden mahkeme sonucunda hak bize geçecektir. Yıkım gerekçesi imar dışı olmasıdır. Gerekçe doğru ama imar barışı çıktı. Mersin'de imar barışından faydalanan tek işletmeyiz. İmar planında her şey belli. Mahkeme devam ediyor ve adalet yerini bulacak. Sonuç benim lehime geldiğinde ise tazminat davası açacağım. Bu sahildeki son kafeydi."diye konuştu.

Yıkım esnasında bazı çalışanlar üzüntü yaşadı.