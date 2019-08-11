MERSİN (AA) - Mersin'de "İçimizdeki 40 Dezavantajlı Çocuğa Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında yüzme eğitimi alan öğrencilere sertifikaları verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Kent Konseyi koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, İçimizdeki Çocuklar Ana Komitesi, Mersin, Akdeniz, Kızkalesi ve Tarsus Rotary Kulübü ile Mersin Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan 40 çocuğa yüzme kursu verildi. 4 hafta boyunca devam eden yüzme kursunu başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle verildi.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yüzmeyi öğretmek amacıyla gerçekleştirilen projede çocuklar mahallelerinden alınıp, Macit Özcan Spor Kompleksi’nde bulunan yüzme havuzuna getirildi ve yüzme eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, Mersin'de güzel bir sosyal sorumluluk projesinin yapıldığını belirtti.

Projede emeği geçenlere teşşekkür eden Gökbel, "Paydaşlarımızla bu projenin daha sonraki aşamalarını geliştirerek, çocuklarımızı başta yüzme olmak üzere birçok kursa alacağız. Öyle ümit ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yaklaşık 14 branşta spor okullarımız var. Burada da çok değerli arkadaşlarımız yetenekleriyle ilgili sporları yapmakta. Ben bu projenin çok başarılı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu da çocuklar için hep daha fazlasını yapmak istediklerini kaydetti. .

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Burak Hosta ise projenin çok keyifli geçtiğini ve çalışmanın devamının geleceğini ifade etti.





