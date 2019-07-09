MERSİN (AA) - Mersin'de bir apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmandan bin 200 dolar, ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 2'si kadın 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini, zanlıların dikkati çekmemek için binaya ayrı ayrı girdiklerini tespit etti.

Zanlılardan kimliği belirlenen V.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Firari ikisi kadın 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu bildirildi.