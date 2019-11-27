Mersin'de "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası" MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası" başlatıldı. Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Kantin İşletmeleri Odası tarafından hazırlanan kampan