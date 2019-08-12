MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince kentte bulunan bir halk plajına engelli rampası yaptırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yemişkumu Halk Plajı ziyaretinde vatandaşlardan plaj için bir engelli rampası talebi aldı. Başarır, talebi Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer'e illetti ve söz aldı.

Verilen sözün ardından belediye ekipleri Yemişkumu Halk Plajı'na engelli rampasını yerleştirdi. Tabanı kuma oturtulan rampa herhangi bir tehlike oluşturmazken, rampa sayesinde engelli bireyler güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.



