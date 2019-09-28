MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde "Güvenli İnternet Semineri" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar anlatıldı.

Seminerde video gösterileri, güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin, seminerde yaptığı konuşmada, önemli verilerin mutlaka yedeğinin alınması gerektiğini söyledi.

İnternete yüklenen fotoğraflara güvenilmemesi gerektiğine dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Size bedava ürün, hizmet veya ödül vaat eden mesajlardan ve sitelerden uzak durunuz. Bilgisayarda antivirüs ve güvenlik yazılımları yüklü olmasına ve bunların güncel olmasına dikkat edin. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmadan önce siteyle ilgili ön araştırma yapmanız faydanıza olacaktır. İnternet üzerinden oynanan oyunların büyük bir kısmı kullanıcıyı bağımlı yaptığı için zararlı olduğu aşikardır."

Bilgin, öğrencileri kişisel bilgileri güncelleme amaçlı gelen elektronik postalara itibar etmemeleri konusunda uyararak, bunlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, seminerin Mersin merkez ve ilçelerinde devam edeceği öğrenildi.







