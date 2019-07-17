MERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen çift, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin İzmir'deki mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle aranan Y.B. ve eşi M.B'nin Tarsus'ta oldukları belirlendi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları da öğrenilen zanlılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Şüphelilerin İzmir’e gönderileceği bildirildi.